“本格ミステリ”というジャンルの発展のため、候補作を全て読んだ本格ミステリ作家クラブ会員の投票によって小説部門、評論・研究部門の2部門の受賞作が決定される「本格ミステリ大賞」。この記事の画像を見るこの記事では、本格ミステリの名作がずらりと並ぶ歴代の小説部門受賞作を一挙ご紹介！直木賞とのダブル受賞を達成したタイトルから、豪華キャストで映画化の話題タイトルまで勢ぞろい。圧巻のトリックや華麗な推理に