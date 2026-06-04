「これで確信した」。見取り図・盛山晋太郎が、AIやスマートフォンをめぐる不思議な体験を明かした。楽屋で交わした何気ない会話のあと、思いもよらない広告が表示されたといい、その出来事にスタジオも盛り上がった。『ナオキマンの都市伝説ワイドショー SEASON3』場面カット(C)AbemaTV,Inc.,○盛山晋太郎「僕がセネガルの不動産を調べるわけないじゃないですか!」ABEMAの番組『ナオキマンの都市伝説ワイドショー SEASON3』