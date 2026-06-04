ZEROBASEONE（ZB1）のソン・ハンビンが、クールな表情で魅了した。6月4日、ZEROBASEONEの公式インスタグラムに数枚の写真が投稿された。【写真】ソン・ハンビン、フェロモン大放出「沼でしかない」公開された写真には、モノトーンの衣装を着て撮影に臨むソン・ハンビンの姿が収められている。首元のタトゥーと鋭い眼差しが相まって、これまでにないワイルドな雰囲気を醸し出した。また、ほかのカットでは、ウェットな質感のヘアス