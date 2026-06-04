【モデルプレス＝2026/06/04】ABEMAの高校生による青春恋愛番組「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に出演していた小國舞羽が6月3日、自身のInstagramを更新。ミニスカート姿を公開し、反響が寄せられている。【写真】「今日好き」18歳Seventeenモデル「頭身バランスがレベチ」美脚際立つミニスカコーデ◆小國舞羽、ミニスカで美脚スラリ小國は「プラダを着た悪魔2 観てきた」とつづり、写真を投稿。黒のノースリーブ