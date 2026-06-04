アナウンサー出身のタレント、イム・グッキさんがこの世を去った。6月4日、社団法人韓国アナウンサークラブは、イム・グッキさんが去る3日、享年88歳で死去したと明かした。【写真】『コーヒープリンス』女優のアナウンサー弟、死因が明かされず1938年生まれのイム・グッキさんは、1961年にKBSのアナウンサーとしてテレビ業界に足を踏み入れた後、1964年にMBCへと移籍し、韓国ラジオの黄金時代をけん引した。イム・グッキさんは『