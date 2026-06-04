【モデルプレス＝2026/06/04】女優の原日出子が6月3日、自身のInstagramストーリーズを更新。手料理を公開し反響を呼んでいる。【写真】66歳ベテラン女優「ハイボールにぴったり」手作り煮込み料理2品◆原日出子、料理中の動画を公開原は料理の様子を動画で公開。「大根と手羽先の煮物」とつづったストーリーズでは、鍋で煮込んでいる様子を披露。お皿に盛り付けられた煮物は「しみしみで美味しそう」と記されている。また「トッポ