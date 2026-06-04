【モデルプレス＝2026/06/04】俳優のいしだ壱成が6月2日、自身のX（旧Twitter）を更新。人気女優との再会を報告し、反響を呼んでいる。【写真】51歳大物俳優、月9共演“イノッチの妻”との親密ショット◆いしだ壱成、瀬戸朝香と再会この日、いしだは「『隣にいて欲しいのは、友達なんかじゃなかった…』朝香と再会」と添えて、1994年に放送されたフジテレビ系ドラマ「君といた夏」で共演した女優の瀬戸朝香との再会ショットを公開