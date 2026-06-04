平田統也 選手2025年6月 日本選手権水泳競技大会（1日目）が4日、東京アクアティクスセンター（東京・江東区）で行われ、高松工芸高校2年の平田統也選手が男子100ｍ背泳ぎで6位に入賞しました。 平田選手は予選2組で2位、全体の3位で決勝に進出。決勝では予選のタイムを上回る54秒54で6位入賞となりました。 またパリ五輪に出場した花車優選手は男子100ｍ平泳ぎのB決勝で1分00秒85で1位となりました。