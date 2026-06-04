傾斜を利用した伊那市のバラ園では、様々な品種のバラが折り重なるようにして咲き誇っています。2色の花びらが美しいグラデーションを描くバラ。伊那市の「高遠しんわの丘ローズガーデン」は、標高830メートルの高台、1ヘクタール余りの敷地に、約270種3000本のバラが植えられています。展望台からはバラと一緒に、高遠の町並みも見渡すことができます。今年は例年に比べて1週間ほど早く見ごろを迎