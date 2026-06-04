◇プロ野球 セ・パ交流戦 巨人ーオリックス(4日、東京ドーム)巨人のキャベッジ選手が2回にバックスクリーンへの豪快な11号同点弾を放ちました。先発の田中将大投手が初回に1点を献上するものの、2回は三者凡退で抑えてむかえた2回ウラのこと。1死となってからキャベッジ選手が第1打席に入ります。するとカウント2-1からの4球目、外角のスライダーをとらえ、センター方向へ11号ソロを放ちました。打球は高く上がるとぐんぐんと伸び