◇プロ野球セ・パ交流戦 DeNA-楽天（4日、横浜スタジアム）DeNAが楽天との交流戦で初回に4失点を喫しました。ここまで5勝、防御率1.68の東克樹投手は初回、先頭の佐藤直樹選手にソロを浴び、先制点を献上。さらに死球とヒットで無死1、2塁のピンチにタイムリーで追加点を許しました。その後も1アウトも奪えないまま無死満塁で犠牲フライを許して3点目。続く打者にもタイムリーを浴びるなど、いきなり初回に打者10人、46球を投じま