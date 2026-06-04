「ＤｅＮＡ−楽天」（４日、横浜スタジアム）ＤｅＮＡ・東克樹投手が先発し、初回にまさかの打者一巡の猛攻を浴び４失点した。佐藤に先頭打者弾を浴び、１点先制を献上。続く辰己に死球。なおも平良、浅村に連打を浴びて２点目を奪われた。続く村林には四球を与え、ここまで１死も取れずに無死満塁。黒川に中犠飛を許して３点目、さらにマッカスカーには適時中前打で４点目を食らった。東は今季これまで９試合に登板し、す