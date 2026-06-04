ナチュラルに盛れるアイメイクを叶えたい方に注目してほしいのが、メイクアップブランド「pppom（ポム）」から新登場する『スナップセラムライナー』。ペンシルとぼかしブラシが一体化した2in1仕様で、粘膜ラインや涙袋、シェーディングまで幅広く活躍します。全6色の絶妙なカラー展開と、毎日使いたくなる描き心地で、目元メイクの新定番になりそうです♡ 使いやすさにこだわった2in1設計 『スナッ