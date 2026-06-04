ユーチューバー・てんちむ（32）が4日に自身のSNSを更新し、意味深なメッセージをつづった。人気キャバクラ嬢でインフルエンサー・ゆいぴすが3日、自身のX（旧ツイッター）を更新。2型糖尿病治療薬「マンジャロ」を巡る、YouTube動画での発言について「誠に申し訳ございませんでした。不快な思いをされた方、不安な思いをされた方、そして日頃より応援してくださっている皆さまに、心よりお詫び申し上げます」と謝罪していた。