ボートレース江戸川の「にっぽん未来プロジェクト競走in江戸川」が4日に開幕した。初日、動きが光っていた一人が大崎翔（38＝兵庫）だ。初日2、7Rに1、2号艇で出走した大崎。前半2Rはコンマ12のトップスタートから逃走。続く後半7Rは2コースから差してバックに入ると猛加速。2マークを先取って、ただ一人、連勝発進に成功した。「エンジンはもらったまま、そのまま行っていい感じがしますね。レース足がある感じだし、このま