4日、国会で補正予算案の質疑が行われ、高市総理は公約で掲げた食料品の消費税ゼロを目指す考えを示しました。一方、野党側からのある質問に高市総理の表情が変わるひと幕も。高市総理：私自身を批判する週刊誌の報道はたくさんある。そこの有料会員に私になれということであれば、それはできません。有料会員になるということ自体、私は拒否します。中東危機が続く中、国民生活に直結する補正予算案を審議する予算委員会。しかし