兵庫県たつの市で母親と娘が殺害された事件で、川で遺体となって見つかった容疑者の男。男がかつて住んでいた空き家からは、血痕のようなものがついた衣服が見つかっていたということです。きのう、たつの市を流れる「揖保川」の支流で見つかった遺体について、警察はきょう、田中澄恵さん（74）と娘の千尋さん（52）が先月、自宅で殺害された事件で公開手配していた元隣人の大山賢二容疑者（42）と特定しました。死因は分からず、