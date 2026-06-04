防衛省沖縄防衛局が、米軍普天間飛行場（沖縄県宜野湾市）の名護市辺野古移設に向けて交通量調査を実施し、来年3月15日までに完了予定であることが4日、防衛局への取材で分かった。普天間返還条件の一つである交通渋滞回避策を巡り、移設先を含む米軍キャンプ・シュワブ方面への高速道路接続に向け周辺を調査していることが、既に政府関係者への取材で明らかになっていた。防衛局は「移設による交通量の変化や一般交通への影響