田久保真紀被告偽の大学卒業証書を市議会議長らに示したなどとして在宅起訴された静岡県伊東市の前市長田久保真紀被告（56）を巡り、静岡県警が公選法違反など三つの容疑で追送検したことが4日、捜査関係者への取材で分かった。追送検容疑は、虚偽の経歴を報道機関に提出した公選法違反、市の広報誌に虚偽の経歴を掲載した虚偽公文書作成・同行使、市議会の調査特別委員会（百条委員会）への出頭を拒否し記録を提出しなかった