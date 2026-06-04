◇交流戦DeNAの東克樹投手（30）が初回から炎上した。打者10人に46球を要し、楽天の攻撃時間は28分間に達した。1番・佐藤に5球目チェンジアップを左中間席に運ばれ、先制の先頭打者本塁打を被弾。さらに辰己の死球、平良の右前打で無死一、二塁とされると、浅村に中越え適時二塁打を浴びた。村林へも四球を与え、無死満塁から黒川の中犠飛で3失点。続くマッカスカーにも中前適時打された。太田は捕飛に打ち取ったものの、