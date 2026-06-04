東京都豊島区で今月１日、７０歳代の男性が自宅の室内で倒れているのが見つかり、熱中症の疑いで死亡していたことが警視庁巣鴨署などへの取材でわかった。都監察医務院によると、東京２３区内で熱中症の疑いによる死者が確認されたのは、今年初めて。同署幹部などによると、男性の勤務先の同僚が１日、男性宅を訪れて、倒れていた男性を発見し、１１０番した。男性が死亡したのは５月３０日とみられ、エアコンを設置していなか