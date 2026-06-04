カメラは富士山の麓で起きた“危険行為”を捉えていました。多くの車が行き交う「自動車専用道路」を疾走していたのは進入禁止のはずの“自転車”。しかも2台が連なるように走っています。この映像は5月30日、山梨・富士吉田市にある東富士五湖道路で撮影されたもの。車のすぐ横を自転車で走行していたのは“外国人観光客”だといいます。インターチェンジから進入した外国人観光客は、自動車専用道路を少なくとも約1.2km自転車で