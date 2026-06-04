中国石化上海石油化工はこのほど、上海石油化工研究院と共同で湿式紡糸法によるT1000級高性能炭素繊維の基幹技術の難関攻略に成功したとともに、量産化を実現し、画期的な飛躍を遂げた。この繊維は航空宇宙、エンボディドAI（人工知能）、低空経済（低空域飛行活動による経済形態）などの先端分野や未来産業への応用が可能で、中国の重要分野の発展をサポートする中核的な戦略的素材を提供することになる。炭素繊維は優れた性能を