中国工業情報化部によると、今年1〜4月、中国の電子情報製造業は生産が引き続き高い伸びを維持し、輸出の伸び率も着実に上昇したとのことです。データによると、1〜4月には、一定規模以上の電子情報製造業の付加価値は前年同期比14％増加し、伸び率は産業全体の伸び率より8．4ポイント上回りました。売上高は前年同期比15．7％増の5兆8800億元（約139兆円）に達しました。主要製品のうち、スマートフォンの生産台数は前年同期比6．