確実にお金を貯めるなら、手元に置いておかず「じっくり寝かせておく」という仕組み作りが大切です。あまりに大きすぎる金額を長期間固定してしまうと、急な出費の際に困ることもありますが、30万〜50万円ほどの「多すぎず少なすぎない金額」であれば、3年定期預金に預けておくのがおすすめです。今回は、間もなく迎える夏のボーナス時期にふさわしい、いま注目の高金利な3年定期預金を厳選しました。身近な預け先として人気のゆう