大動脈構想と1％調達宣言で商用車から需要創出一般社団法人水素バリューチェーン推進協議会（JH2A）は2026年6月4日、「水素1％調達宣言」と「水素大動脈構想」を発表しました。経済産業省主催の会議には各省庁や企業のトップが参加し、燃料電池トラックを中心としたモビリティ分野を起点に、官民連携で水素の社会実装を加速させる方針が示されました。【画像ギャラリー】この記事の画像をもっと見る（4枚）次世代エネルギー