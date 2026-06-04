橋本環奈、金髪×バイク姿に7.7万超の反響映画やドラマを中心に多彩な役柄で活躍を続ける女優の橋本環奈さん。過去にはNHK紅白歌合戦の司会にも抜擢されるなど、幅広い分野で存在感を示しています。そんな橋本さんのインスタグラムには、バイクとの2ショットが公開されていました。どのようなモデルが映っていたのでしょうか。橋本さんと共に映っていたのは、ホンダのロードスポーツモデル「CB400FOUR」です。【画像】超カッコ