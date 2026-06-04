氷川きよしが「南風」のMV撮影地に再訪したことを自身のInstagramにて報告している。 （関連：【画像】氷川きよし、山梨県のフルーツ公園へさくらんぼをたっぷり堪能「50粒くらい笑笑笑食べた。いやーん」） 「南風」は2021年3月にリリースされた37枚目シングル曲。MVは山梨県笛吹川フルーツ公園にて撮影が行われた。氷川は「2021年ココアの体調が危なかった時にお友達に見てもらい自宅を離れ絶