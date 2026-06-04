「ダイソー」の公式Instagramが、6月3日（水）に更新。ディズニーデザインの「デイリーバッグ」が公開された。【写真】チップ＆デールとプーさんもかわいい！デイリーバッグ3種一覧■3サイズ展開今回登場した「デイリーバッグ」は、シーンに合わせて選べる、3サイズ展開の取っ手付きポリバッグ。サイズごとにデザインが異なり、ミッキー＆フレンズをあしらったMサイズは、2Lペットボトルを2本入れて持ち運べる大容量サイズ