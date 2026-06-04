山形県朝日町できょう「あるもの」に感謝するユニークな議会が開かれました。皆さんもよくご存じ、私たちの周りに当たり前にあるものです。 【写真を見る】「ないとあの世行き」“当たり前のもの” に感謝を議会で見られた驚きの光景とは？（山形・朝日町） 朝日町では、世界環境デーに合わせて、毎年６月５日を「空気の日」と定めています。 そこで朝日町議会では６月定例会を「空気に感謝する議会」としていて