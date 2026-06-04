参考になるかもしれない。北中米ワールドカップで日本のグループステージ初戦の相手オランダは、現地６月３日に国際親善試合でアルジェリアと対戦。０−１で敗れた。決勝点が生まれたのは86分。スコアラーは、フェイエノールトで上田綺世、渡辺剛とチームメイトのアニス・ハジ・ムサ。24歳のアタッカーは右サイドでキープすると、ゴール方向に向かってゆっくりとドリブルし、鋭いカットインで対峙するヨレル・ハトを振り切り