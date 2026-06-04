被爆８１年となる今年の平和記念式典で読み上げる「平和宣言」で、厳しい国際情勢などを踏まえた骨子案が検討されました。 ２回目となる「平和宣言」の懇談会には松井市長や被爆者など８人が出席し、骨子案について話し合われました。 松井市長からは若い世代にあらゆる暴力を否定する平和文化が世界中に根付くような活動に取り組んでほしいなど、核兵器廃絶への訴えを盛り込んだ案が示されました。 広島市 松井一実市長「核
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