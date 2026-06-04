稲作に必要なコメの種『種籾(たねもみ)』を栽培する組合が五泉市にあります。組合員の高齢化が進むなか、30代の若手2人が加入し ドローンを導入するなど新たな取り組みが進められています。 4月下旬、五泉市にある田んぼでは水を入れて土を砕く代掻き(しろかき)が行われました。作業するのは、赤羽採種組合の五十嵐悠真さん(31)と井上大輔さん(31)。2人は幼なじみで農業大学校で1年間学んだあと、3年前から本格的にコメ