安佐動物公園で園内を歩く野生のクマがカメラに撮影され、園内の一部が５日から封鎖されます。 画面左奥、斜面を登る黒い影、野生のツキノワグマです。カメラに近づく巨体、光る目や胸元の模様が確認できます。 映像は先月３１日の深夜に西園の山に近い場所に設置されたカメラで撮影されたもので、園内では痕跡は確認されていないということです。 安佐動物公園では見回りを行うほか、西園の一部を当面の間閉鎖するとしてい