梅雨入りとともに急増するのが、水による車のトラブルです。梅雨が本格化する前に注意しておくべきことを取材しました。車のロードサービスなどを行うJAF。梅雨時期に特に多いというトラブルが…。■JAF熊本支部推進課 松永教裕さん「冠水路を走行したことによるエンジントラブルが多くなってきます」■去年8月には…2025年8月の記録的な大雨では、熊本県内各地で道路が冠水し、多くの車に被害が出ました。去年8月11日