気象台は熊本県を含む九州北部地方が梅雨入りしたとみられると発表しました。 【写真を見る】【大雨シーズン警戒を】熊本が“梅雨入り”週末は警報級の大雨も＜16日先までの天気＞あり 週末には、熱帯低気圧の影響も受けそうです。 本格的な大雨シーズン 雨に濡れるアジサイの花。6月4日の県内は、前線の影響で雨が降り続いています。 この先1週間も、くもりや雨の日が多い見込みで、福岡管区気象台は、午前1