八代市の新庁舎建設をめぐる汚職事件で、賄賂の一部を隠した疑いで逮捕された男が、今年4月にイベントの広報担当として、八代市を訪れていたことが新たに分かりました。 【写真を見る】「賄賂隠し」で共犯の男八代のイベントに参加【熊本・八代“巨額”汚職事件】逮捕・起訴の市議が開催場所を調整 そのイベントの開催には、賄賂を受け取ったなどとして起訴された市議会議員も関わっていたということです。 イベント