新潟市内の弁当店が先日SNSに「注文があった弁当の当日キャンセル」の被害を投稿し、波紋を呼んでいます。その数なんと200個。店主の女性が取材に応じ、悲痛な胸の内を明かしました。 ■弁当200個を当日キャンセル 6月2日、Xに投稿された1枚の写真。 【投稿】 「大量注文、ご連絡なし、当日キャンセルがありました。電話してもつながらず、最後は着信拒否されてしまいました」 写真とともに被害を嘆く文言がつづられたこの投