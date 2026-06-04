日本茶文化を守るため、業界団体が4日、熊本市に経済支援を求めました。熊本市の大西一史市長に要望書を手渡したのは、熊本県茶商業協同組合の堀野裕一朗理事長です。 組合によりますと、世界的な抹茶ブームを背景に、多くのお茶農家が、抹茶向けの茶葉の生産にシフトしていることで、煎茶が足りず、価格が高騰しています。 要望書では、茶商業者が商品の仕入れができるように財政支援をすることや、市民のお茶離