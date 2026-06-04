【ニューヨーク＝木瀬武】米グーグルは３日、生成ＡＩ（人工知能）を使った検索で、報道機関などの事業者が自社コンテンツの引用・参照を拒否できる仕組みを導入すると発表した。英国の規制に対応する形でまず同国で導入する。検証後に日本を含む各国で展開する方針だが、導入時期については明らかにしていない。対象となるのは、検索結果に要約を表示する「ＡＩによる概要」や対話型の「ＡＩモード」など。拒否を選んだウェブ