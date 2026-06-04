ドジャースの大谷翔平選手が日本時間6月4日のダイヤモンドバックス戦に「1番投手兼指名打者」で先発出場。投打二刀流で躍動しました。打者として3安打、2四球で5出塁をマーク。投げては6回2安打無失点で自身4連勝となる6勝目を手にしました。ダイヤモンドバックス打線を抑えつつ、自身は5出塁となり、チームは7得点圧倒。また相手はチーム全体で2安打、2四球だったため、大谷選手が一人で相手の安打と出塁数を上回るという、唯一無