先日、石川県羽咋市で本州初の放鳥が行われたトキ。石川県では、その定着に向け放されたトキのモニタリング調査が始まっています。5月31日、本州で初めて行われたトキの放鳥。1羽ずつ入れられていた木箱の中から、 8羽のトキが能登の空へと飛び立ちました。 野生へ帰ったトキの、次なる目標は定着と繁殖です。能登での定着に向け、石川県では日々追跡と観察を行っています。石川県トキ共生推進室・山際 拓也 専門員：「環境省