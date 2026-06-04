◆第７６回安田記念・Ｇ１（６月７日、東京競馬場・芝１６００メートル）昨年３月に開業した田中勝春調教師が、シリウスコルト（牡５歳、父マクフィ）を送り出す安田記念でＧ１に初出走する。騎手時代にＪＲＡ通算１８１２勝をマークし、９２年の安田記念をヤマニンゼファーとのコンビでＧ１初制覇。「（騎手時代に）初めてＧ１を勝ったレースだし、縁と言えば縁だね」。当時と立場は違うが、府中のマイル王決定戦には、特別な感