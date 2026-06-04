テレビ東京は４日、東京・六本木の同局で定例社長会見を行い、ＮＨＫが２０１４年の大河ドラマ「軍師官兵衛」など１９作品をＮｅｔｆｌｉｘ（ネットフリックス）で配信すると決めたことについて言及した。吉次弘志社長は「判断の是非についてコメントすべき立場ではない」としながらも、「ＮＨＫは国民の受信料で成り立っている公共放送。いろんなプラットフォームにどういうコンテンツを提供していくかについて、我々のような