こちらは、現在検討が進められている敦賀以西の北陸新幹線のルート案です。隣の富山・福井両県の知事は小浜ルートを支持していますが、石川県の山野知事はこれまで具体のルートについて明言していませんでした。4日、山野知事は県議会で、石川県の意思は米原ルートであるとして、その意志を尊重する考えを示しました。4日に行われた石川県議会の一般質問。石川県・山野 之義 知事：「これからは米原ル