格闘技イベント「ＲＩＺＩＮＬＡＮＤＭＡＲＫ１４」（６日、宮城・ゼビオアリーナ仙台）で神龍誠を迎えてＶ１戦を行うＲＩＺＩＮフライ級王者の扇久保博正（３９）が必勝を誓った。昨年行われたフライ級ＧＰを制して新王者となった扇久保。岩手・久慈出身とあって、初めて東北で行われるＲＩＺＩＮで初防衛戦を行うことに「自分が育ってきた東北でメインを張る。やっとここまで来たなという心境です」と感慨深げ。故郷につ