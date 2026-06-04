◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ヤクルト―ロッテ（４日・神宮）ロッテのネフタリ・ソト内野手（３７）が「５番・一塁」でスタメン出場。初回２死二、三塁で迎えた第１打席、ヤクルト先発の小川のフォークを捉えて中前に先制２点打を放った。今季２勝目を狙う先発の小島を強力に援護する一打。「最低でも１人はホームに迎え入れたいという気持ちでいきました。小川投手はいろいろな球種をゾーン内に投げてくる。ゾーンに甘