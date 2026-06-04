◆競泳▽日本選手権第１日（４日、東京アクアティクスセンター）大会初日が始まり、男子１００メートル平泳ぎ決勝で、岡留大和（インターナショナルＳＣ）が５９秒１１で優勝した。日本記録保持者の大橋信（しん、枚方ＳＳ）を０秒０７差でかわし、頂点に立った。２４年夏に米カリフォルニア大バークレー校に進学した２０歳が派遣標準記録を突破し、８月のパンパシフィック選手権（米アーバイン）代表入りを確実とした。女