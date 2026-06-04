女優の山口智子（６１）が、人気モデルと２ショットをアップした。４日までにインスタグラムで「水原希子さんと、ラジオ『ベサメムーチョ』でたくさんおしゃべりしました」とつづり、自身がパーソナリティーを務めるＢＡＹＦＭ「山口智子べサメムーチョ」（土曜・午後６時）にモデルの水原希子（３５）がゲスト出演すると報告。６、１３、２０日と出演する予定という。「続々と映画撮影に挑み、ちょうどタイから帰国したば