【モデルプレス＝2026/06/04】日本テレビ系「笑点」（毎週日曜17時30分〜）の公式X（旧Twitter）が、6月4日に更新された。7日の放送での「重大発表」を予告し、話題を集めている。【写真】「笑点」“大喜利殺到”の重大予告投稿◆「笑点」公式X、重大発表を予告Xでは「【お知らせ】笑点がついに…重大発表」と添えて、出演者の集合ショットを公開。なお「6月7日（日）夕方5時30分から放送」と定時通りのスタートだと記している。前